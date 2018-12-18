У Клыха - подозрение на гангрену и рак (21)

Укринформ 2018.12.18 07:47

Письмо Ukrinform Украинский политзаключенный Кремля Станислав Клых написал письмо о критической ситуации с его здоровьем. Письмо обнародовала российская активистка Мария Рябикова в Facebook. "Клых написал письмо о том, что у него критическая ситуация со здоровьем, возможна гангрена, есть подозрения на рак", - собщает активистка. По ее словам, он хочет огласки, отчаялся ожидать обмена, поэтому снова думает о том, чтобы объявлять голодовку несмотря ни на что.