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Фокус: Украина

У Клыха - подозрение на гангрену и рак (21)

Укринформ 2018.12.18 07:47
Письмо Ukrinform Украинский политзаключенный Кремля Станислав Клых написал письмо о критической ситуации с его здоровьем. Письмо обнародовала российская активистка Мария Рябикова в Facebook. "Клых написал письмо о том, что у него критическая ситуация со здоровьем, возможна гангрена, есть подозрения на рак", - собщает активистка. По ее словам, он хочет огласки, отчаялся ожидать обмена, поэтому снова думает о том, чтобы объявлять голодовку несмотря ни на что.
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2018.12.18 (21)

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