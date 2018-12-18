У Клыха - подозрение на гангрену и рак (21)

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- У Клыха - подозрение на гангрену и рак : Укринформ 07:47
- СМИ: Состояние Клиха критическое : Позиция 07:30
- Состояние критическое: У политзаключенного Клыха есть подозрение на рак : АСН.in.ua 07:12
- Политзаключенный Кремля Клых написал письмо о критическом состоянии его здоровья : ПрессОрг24 06:02
- Политзаключенный Кремля Клых написал письмо о критическом состоянии его здоровья : Українські національні новини 05:48
- Политзаключенный Кремля Клых написал о возможном раке и своем критическом состоянии : Vector News 02:17
- Состояние здоровья политзаключенного Клыха ухудшилось : Слово і Діло 01:42
- Узник Кремля Клых написал о своем критическом состоянии и возможном раке : Сегодня.ua 01:42
- У политзаключенного в РФ Клыха подозревают рак - Супрун : Новини онлайн 24 01:09
- Политзаключенный Кремля Клых написал о возможном раке и своем критическом состоянии : Українська правда 00:41
- ''Подозрение на рак'': украинский узник Кремля оказался в жутком состоянии : Обозреватель 00:40
- У Клыха подозревают рак, - Супрун : FinOboz 00:33
- Подозрение на рак: у политзаключенного Клыха ухудшилось здоровье : #Буквы 00:18
- У политзаключенного Клыха ухудшилось состояние здоровья и есть подозрение на рак - Супрун : УкропNews.com 00:15
- Состояние Клыха ухудшилось, есть подозрение на рак, - Супрун : УкропNews.com 00:15
- У осужденного в России политзаключенного Клыха подозревают рак, - Супрун : Українські Новини 00:15
- У Клыха подозревают рак, - Супрун : ДнепрCity.net 00:07
- Супрун сообщила о подозрении на рак у политзаключенного Клыха : LB.ua 00:07
- У политзаключенного в РФ Клыха подозревают рак, - Супрун : Інформатор.news 00:06