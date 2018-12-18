Стали известны все 19 стран, не поддержавшие "крымскую" резолюцию в ГА ООН (29)

Kramatorsk.info 2018.12.18 09:52

19 стран-членов ООН голосовали против принятия резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь (Украина), а также районов Черного и Азовского морей" на заседании Генассамблеи ООН, состоявшегося 17 декабря. Об этом говорится сообщении Представительства Украины в ООН в Twitter. Так, против инициативы Киева голосовали Россия, Беларусь, Сербия, Армения, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа,