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Фокус: Украина

Стали известны все 19 стран, не поддержавшие "крымскую" резолюцию в ГА ООН (29)

Kramatorsk.info 2018.12.18 09:52
19 стран-членов ООН голосовали против принятия резолюции "Проблема милитаризации АР Крым и г. Севастополь (Украина), а также районов Черного и Азовского морей" на заседании Генассамблеи ООН, состоявшегося 17 декабря. Об этом говорится сообщении Представительства Украины в ООН в Twitter. Так, против инициативы Киева голосовали Россия, Беларусь, Сербия, Армения, Боливия, Бурунди, Камбоджа, Куба, КНДР, Иран, Лаос, Мьянма, Никарагуа,
СУДАН, МЬЯНМА, ЛАОС, РЕЗОЛЮЦИЯ, КАМБОДЖА, БУРУНДИ, Крым, Россия, Сирия, Украина, Иран, Узбекистан, Беларусь, Армения, Севастополь, Нью-Йорк

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