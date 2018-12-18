Стали известны все 19 стран, не поддержавшие "крымскую" резолюцию в ГА ООН (29)

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- Россия и еще 18 стран: кто голосовал против "крымской" резолюции ООН : Укринформ 11:02
- РФ, Беларусь, Сербия и еще 16 стран голосовали против резолюции ООН по Крыму и Азову : Новости Донбасса 10:39
- Зрада: Беларусь, Армения и Сербия поддержали агрессию РФ против Украины : EtCetera.media 10:30
- Зрада: Беларусь, Армения и Сербия поддержали агрессию РФ против Украины : EtCetera.media 10:30
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- РФ, Беларусь, Сербия и еще 16 государств голосовали против резолюции ООН по Крыму : Kherson.life 09:50
- Резолюция ООН по милитаризации Крыма: кто голосовал против : Hyser 09:36
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- Россия, Беларусь и еще 17 государств не поддержали резолюцию ООН по Крыму : #Буквы 09:18
- Стало известно, кто в ООН проголосовал против "крымской" резолюции : ПрессОрг24 09:17
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- Стало известно, кто в ООН проголосовал против "крымской" резолюции : Українські національні новини 09:03
- Генассамблея ООН приняла резолюцию по Крыму : Комсомольская Правда в Украине 08:46
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- РФ, Беларусь, Сербия и еще 16 государств голосовали против резолюции ООН по Крыму : УП Європейська правда 08:32
- РФ, Беларусь, Сербия и еще 16 государств голосовали против резолюции ООН по Крыму : Vector News 08:16
- Стали известны все 19 стран, не поддержавшие "крымскую" резолюцию в ГА ООН. СПИСОК : UAZMI 08:15
- Генассамблея ООН приняла резолюцию, которая призывает Россию вывести войска с Крыма : УРА-Информ 07:53
- Крымская резолюция в ООН: кто присоединился к агрессору (ФОТО) : DsNews 07:33
- Резолюция ООН по милитаризации Крыма: стало известно, кто голосовал против : NewsMir.info 07:14
- Шаг отчаяния: как РФ пыталась заблокировать резолюцию ООН по Крыму : ICTV Факти 07:06
- Резолюция ООН по милитаризации Крыма: стало известно, кто голосовал против : 112.ua 05:00
- Украинская резолюция ООН: Кто голосовал "против" : Телеграф.com.ua 03:43
- Россия, Беларусь, Сербия: какие страны не поддержали резолюцию ГА ООН о милитаризации : УкропNews.com 02:15
- Россия, Беларусь, Сербия: какие страны не поддержали резолюцию ГА ООН о милитаризации (фото) : УНИАН 01:47