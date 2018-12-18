Тарантино оказался лицом к лицу с ворами в собственном доме (32)

Journalist.today 2018.12.18 12:46

18.12.2018 Фото: из открытых источников В Лос-Анджелесе два вора проникли в дом знаменитого режиссера и ограбили его. Об этом пишет TMZ. Сообщается, что двое грабителей проникли в дом известного голливудского режиссера Квентина Тарантино в Лос-Анджелесе. Отмечается, что во время ограбления Тарантино находился в помещении и "оказал им сопротивление", однако злоумышленникам удалось сбежать и вынести ювелирные украшения и другую собственность.