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Документальный фильм о Донбассе попал в шорт-лист "Оскара"

Документальный фильм о Донбассе попал в шорт-лист "Оскара" (53)

Електронні Вісті 2018.12.18 10:45
Документальный фильм датского режиссера Саймона Леренга Вилмонта о Донбассе "The Distant Barking of Dogs" ("Отдаленный лай собак") попал в шорт-лист американской кинопремии Оскар. Об этом в Facebook сообщил ассистент режиссера фильма Азад Сафаров. Фильм попал в список 15-и лучших документальных фильмов этого года, по версии американской киноакадемии. В фильме рассказывается о 10-летнем мальчике Олеге, который живет у самой
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