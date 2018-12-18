В Украине ввели штрафы за травлю в школе (57)

- В Украине ввели административную ответственность за буллинг : Journalist.today 19:46
- В Украине ввели наказание за буллинг : Українські Новини 19:45
- Рада приняла жесткий закон о травле детей в школах: кого и как будут наказывать : Обозреватель 19:40
- В Украине ввели штрафы за травлю в школе : Шиповник.ua 19:37
- В Украине ввели штрафы за травлю в учебных заведениях : Хвиля 19:36
- В Украине ввели штрафы за травлю в учебных заведениях : FinOboz 19:33
- В Украине ввели штрафы за травлю в школе : РИА Мелитополь 19:31
- Рада ввела наказание за буллинг : Realist.online 19:29
- В Украине ввели штрафы за травлю детей в школе : Винница Реал 19:29
- Рада приняла закон о противодействии буллингу: вводятся штрафы : Винница Реал 19:29
- Буллинг в школе: Рада ввела ответственность за травлю несовершеннолетних : Ракурс 19:27
- Рада одобрила закон об ответственности за буллинг : Novosti.UA 19:23
- В Украине будут штрафовать за буллинг : Новости Луганска 19:20
- Верховная Рада приняла законопроект против травли в школе : РепортерUA 19:12
- Рада ввела штрафы за травлю в школе - до 3400 гривен : АСН.in.ua 19:12
- Рада ввела штрафы за травлю в учебных заведениях : Українська правда 19:11
- Буллинг в украинских школах: виновных будут карать штрафом : ОстроВ 19:10
- Верховная Рада поддержала введение штрафов до 3400 гривен за травлю в школах : Новости Донбасса 19:09
- Ввели штрафы за травлю в школе : Gazeta.ua 19:05
- В Украине ввели штрафы за травлю в школе : Маю право 18:57
- Рада одобрила закон об ответственности за буллинг : Kramatorsk.info 18:52
- В Украине ввели штрафы за травлю в школе : Kherson.life 18:50
- Рада поддержала введение штрафов за школьный буллинг : Trust.UA 18:48
- Рада ввела штрафы за буллинг в школе : Karachun.com.ua 18:47
- Штраф или исправительные работы. Рада ввела ответственность за буллинг : the Бабель 18:46
- В Украине будут штрафовать за травлю в школе : InfoResist.org 18:46
- За буллинг в школах будут штрафовать учителей, родителей и детей : UATV 18:45
- Парламент одобрил законопроект о борьбе с буллингом - агрессорам и учителям грозят штрафы : ТСН.ua 18:44
- ВР ввела штрафы за буллинг : Слово і Діло 18:42
- Рада ввела ответственность за буллинг: за травлю будут жестко штрафовать : Сегодня.ua 18:42
- Верховная Рада приняла закон об ответственности за буллинг : Новое Время 18:40
- В Раде поддержали законопроект о штрафах за травлю в школе : NewsOne 18:39
- В Украине ввели штрафы за травлю в школе : Bigmir)net Новости 18:39
- Рада одобрила законопроект о противодействии буллингу : Громадське телебачення 18:36
- Рада приняла закон о противодействии буллингу : ГолосUA 18:35
- ВР поддержала штрафы за буллинг в школах : Українські національні новини 18:33
- В Украине ввели штрафы за травлю в школе : Finance.UA 18:32
- ВР поддержала штрафы за буллинг в школах : ПрессОрг24 18:32
- За буллинг - штраф: Рада одобрила законопроект О противодействии травле : Телеканал новин "24" 18:30
- Рада поддержала введение штрафов за буллинг в школах : #Буквы 18:18
- Рада ввела в документы слово "буллинг" и ввела штрафы за травлю в школах : Страна.ua 18:17
- Рада утвердила закон о противодействие буллингу в школах : Зеркало недели. Украина 18:17
- В Украине введена ответственность за буллинг : ОбщеЖитие Online 18:13
- В Украине будут штрафовать за буллинг : Новини онлайн 24 18:09
- Рада ввела штрафы за буллинг : LB.ua 18:08
- Верховная Рада ввела админответственность за буллинг : MIGnews.com.ua 18:08