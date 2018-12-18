В Украине ввели штрафы за травлю в школе (57)

Маю право 2018.12.18 18:57

С буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей. Закон призван улучшить ситуацию с травлей в школах. Верховная Рада на заседании во вторник, 18 декабря, 228 голосами приняла законопроект по противодействию буллингу (травле) в школах и ввела штрафы за административную ответственность за него. Согласно информации Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), с буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей, говорится в