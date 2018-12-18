Экс-главу "Правого сектора" нашли с перерезанным горлом: роковые подробности (37)

Politeka 2018.12.18 11:10

18 декабря 2018, 10:53 Игорь Коцюруба - львовский активист, экс-глава "Правого сектора" области, внезапно скончавшийся 16 декабря, умер не своей смертью Об этом все настойчивее заявляют его близкие друзья. Обстоятельства смерти остаются до конца не выясненными, поскольку полиция, основываясь на телефонном звонке очевидца, утверждает о попытке самоубийства. "16 декабря в 13:10 на оперативную линию 102 в полицию от очевидца