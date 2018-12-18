16-тонный российский корабль прибило к берегу британского пляжа (40)

ТВі 2018.12.18 15:49

Поделиться Из-за ухудшения погодных условий корабль РФ "Кузьма Минин" тяжело вернуть в плаванье Российский грузовой корабль весом 16 тысяч тонн сел на мель у пляжа Гиллингвас в британском городе Фалмут. 180-метрового "Кузьму Минина" постараются вернуть в плаванье во время прилива, который ожидается после 3 часов дня по киевскому времени. На судне нет груза, на борту находятся 18 членов экипажа.