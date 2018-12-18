"Придется вернуть Святому Николаю назад": чиновникам напомнили, какие подарки нельзя принимать (41)

- В НАПК напомнили чиновникам, какие подарки от "Святого Николая" нельзя принимать : NewsOne 13:09
- НАПК напоминает декларантам о сумме подарков "от Николая" : Контракты.ua 13:07
- "Придется вернуть Святому Николаю назад": чиновникам напомнили, какие подарки нельзя принимать : Kherson.life 12:50
- Госслужащим напомнили о сумме подарков, которые они могут получить от Святого Николая : ТВі 12:49
- В канун Святого Николая чиновникам напомнили о разрешенных подарках : УкропNews.com 12:45
- В НАПК напомнили о допустимой стоимости подарков для чиновников : Слово і Діло 12:42
- В НАПК попросили Святого Николая не дарить чиновникам дорогих подарков : Сегодня.ua 12:42
- 1921 гривна. НАПК обнародовало порог стоимости подарков для чиновников : Grom. 12:40
- Названы подарки, которые нельзя принимать чиновникам от святого Николая : Соцпортал 12:39
- НАПК - нардепам: Дорогие подарки Святому Николаю придется вернуть : Новини онлайн 24 12:39
- Сюрприз для чиновника: В НАПК назвали максимальную сумму подарка : Минфин 12:38
- В канун Святого Николая чиновникам напомнили о разрешенных подарках : Зеркало недели. Украина 12:17
- НАЗК напоминает госслужащим, какие подарки пойдут назад к "Николаю" : Укринформ 12:17
- Названа максимальная стоимость подарка для чиновников : Бердянск 24 12:15
- НАПК - нардепам: Дорогие подарки Святому Николаю придется вернуть : ЛІГАБізнесІнформ 12:08
- Видео В НАПК рассказали чиновникам, чем чревата безграничная щедрость от Святого Николая : Фокус 12:04
- Чиновникам напомнили, какие подарки можно принимать от Св. Николая : Дело.ua 12:02
- Депутатам под подушку: в НАПК напомнили, какие подарки придется вернуть Николаю : Телеканал новин "24" 12:00
- НАПК напоминает о необходимости декларировать подарки стоимостью выше 8,810 тыс. грн : Версии.com 11:56
- В НАПК напомнили чиновникам, что "подарки" от Святого Николая не для них : УкропNews.com 11:45
- НАПК напомнило чиновникам, какие подарки нельзя принимать от Святого Николая : Телеграф.com.ua 11:43
- НАПК напоминает чиновникам о необходимости декларировать ценные подарки от Святого Николая : Интерфакс-Україна 11:36
- В НАПК сообщили, какие подарки нельзя дарить чиновникам : ГолосUA 11:35
- "Придется вернуть Святому Николаю назад": в НАПК напомнили, какие подарки нельзя принимать (ВИДЕО) : Городской Дозор 11:33
- В НАПК напомнили о максимально допустимой стоимости подарков для чиновников : 112.ua 11:30
- В НАПК уточнили, на какую сумму подарки от св. Николая чиновникам лучше не брать : Realist.online 11:29
- В НАПК обратились с просьбой не дарить чиновникам подарки дороже 1921 гривны : #Буквы 11:18
- В НАПК напомнили чиновникам, что "подарки" от Святого Николая не для них : УНИАН 11:18
- В НАПК напомнили, какие подарки от Святого Николая не стоит принимать чиновникам : Українські Новини 11:15
- В НАПК напомнили чиновникам, какие подарки нельзя принимать от св. Николая : UA1.com.ua 11:14
- НАПК напомнило, какие подарки нельзя принимать чиновникам от св.Николая : Українська правда 11:11
- Святому Николаю запретили дарить украинцам щедрые подарки: "придется вернуть" : Politeka 11:10
- НАПК напомнило, какие подарки нельзя принимать чиновникам от святого Николая : LB.ua 11:08
- В НАПК посоветовали "Святому Николаю" не искушать чиновников подарками : ICTV Факти 11:06
- Чиновникам напомнили, какие подарки нельзя принимать от Св.Николая : Главное 11:05
- НАПК рассказало, какие подарки чиновникам придется вернуть Святому Николаю : ForUm 11:04
- Чиновникам напомнили, какие подарки нельзя принимать от Св.Николая : Диванная Сотня 11:03
- Антикоррупционеры напомнили чиновникам, какие подарки нельзя принимать на Николая : Комментарии.UA 11:02
- "Придется вернуть подарок Святому Николаю". В НАПК напомнили чиновникам о табу на презенты : Страна.ua 10:47
- "Придется вернуть Святому Николаю назад": чиновникам напомнили, какие подарки нельзя принимать -> : Вести.ua 10:45