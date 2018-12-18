"Придется вернуть Святому Николаю назад": чиновникам напомнили, какие подарки нельзя принимать (41)

Kherson.life 2018.12.18 12:50

18/12/2018 В Национальном агентстве по вопросам противодействия коррупции заявили, что чиновники, которые получат на праздник подарок на сумму от 1921 гривны, должны будут вернуть его Святому Николаю назад. Об этом сообщает пресс-служба ведомства на своей странице в Facebook. "Напоминаем вам, что ваша безграничное щедрость при выборе подарка лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного