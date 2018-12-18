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Фокус: Украина

В Запорожской области военизированная охрана "Укрзализныци" грабила поезда и терроризировала бизнесменов - СБУ (53)

УНИАН 2018.12.18 14:18
Чиновники организовали схему хищения грузов из поездов вместе с местными криминальными элементами. СБУ задержала чиновника УЗ за вымогательство денег с предпринимателя / фото СБУ Работников Днепровского отряда военизированной охраны Регионального филиала "Приднепровская железная дорога" АО "Укрзализныця" уличили в хищении имущества из грузовых поездов и вымогательстве взяток с владельцев грузов. Об этом сообщает пресс-центр СБ Украины.
ОТРЯД, УКРЗАЛИЗНЫЦЯ, ГРУЗ, ВЗЯТКА, УГОЛЬ, ВЫМОГАТЕЛЬСТВО, Приднепровская железная дорога, Укрзализныця, Запорожье, Украина

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