В Запорожской области военизированная охрана "Укрзализныци" грабила поезда и терроризировала бизнесменов - СБУ (53)

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- В Запорожье чиновник связался с криминалитетом, чтобы "сбивать" деньги с предпринимателей : Форпост.Медиа 15:35
- СБУ задержала чиновника УЗ за вымогательство денег с предпринимателя : Електронні Вісті 15:30
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- В Запорожской области военизированная охрана "Укрзализныци" грабила поезда и терроризировала бизнесменов, - СБУ : Политолог.net 15:22
- Чиновника Укрзализныци задержали за взяточничество и хищения : Вибори в Україні та світі 15:17
- В Запорожской области военизированная охрана "Укрзализныци" грабила поезда и терроризировала бизнесменов - СБУ : УкропNews.com 15:16
- Военизированная охрана "Укрзализныци" расхищала грузы и требовала взятки с бизнесменов, - СБУ. ФОТОрепортаж : UAZMI 15:15
- Чиновники "Укрзализныци" задержаны за взяточничество и хищения : Слово і Діло 15:12
- Сотрудники "Приднепровской железной дороги" систематически разворовывали грузы со станций : Антикор.com.ua 15:10
- СБУ поймала на взятке охранников "Укрзалізниці" : Главное 15:05
- Чиновника "Укрзализныци" задержали за взяточничество и хищения : Знамя индустрии 15:05
- Сотрудники "Приднепровской железной дороги" систематически разворовывали грузы со станций : 368.media 15:04
- Военизированную охрану "Укрзализныци" разоблачили на хищениях и рэкете : ForUm 15:04
- СБУ поймала на взятке охранников "Укрзалізниці" : Диванная Сотня 15:03
- Военизированная охрана "Укрзализныци" грабила поезда и требовала деньги с бизнесменов : Телеканал новин "24" 15:00
- Сотрудники СБУ разоблачили работников железной дороги на хищении имущества и вымогательстве денег : Инфолайн 14:42
- Работники Днепровского отряда военизированной охраны Укрзализныци похищали имущество и вымогали деньги с предпринимателей : Днепровский городской портал 14:37
- СБУ поймала на взятке сотрудников охраны "Укрзализныци" : Еспресо TV 14:34
- СБУ разоблачила работников железной дороги на хищении имущества и вымогательстве денег : Українські національні новини 14:33
- СБУ разоблачила работников железной дороги на хищении имущества и вымогательстве денег : ПрессОрг24 14:32
- Вохровцы вместе с бандитами грабили грузовые поезда на Приднепровской железной дороге : Факты 14:31
- В Запорожской области военизированная охрана "Укрзализныци" грабила поезда и терроризировала бизнесменов - СБУ : УНИАН 14:18
- Должностные лица военизированной охраны воровали грузы "Укрзализныци" - СБУ : Зеркало недели. Украина 14:17
- Охрану "Укрзализныци" уличили в краже металла, угля и горюче-смазочных материалов : Страна.ua 14:17
- Чиновники из "Укрзализныци" воровали топливо и требовали взятки от предпринимателей за пропуск вагонов - СБУ : UA1.com.ua 14:15
- Работники военизированной охраны Укрзализныци воровали имущество и требовали взятки - СБУ : Українська правда 14:11
- Железнодорожная охрана вместе с уголовниками воровала из вагонов грузы : Наш Город Мелитополь 14:07
- Военизированная охрана УЗ воровала имущество и требовала взятки - СБУ : УП: Економічна правда 14:04
- Бойцов военизированной охраны Укрзализныци поймали на хищении имущества и вымогательстве : DsNews 14:03
- Работник военизированной охраны компании "Укрзалізниця" требовал 400 тысяч гривен у предпринимателя : the Бабель 13:46
- СБУ задержала на взятке сотрудников охраны "Укрзализныци" : РБК-Україна 13:41
- Сотрудники военизированной охраны "Укразлизныци" попались на хищениях и взятках : NewsOne 13:39
- В Запорожье охранника ЖД поймали на крупной взятке : ЛІГАБізнесІнформ 13:37
- СБУ поймала охранников "Укрзалізниці" на воровстве и вымогательстве - фото : Realist.online 13:29
- Охрана "Укрзализныци" занималась воровством и вымогательством : NewsNetwork 13:14
- Сотрудников охраны Укрзализныци уличили в хищениях и вымогательстве - СБУ : Новое Время 13:11
- Охранники ПЖД вместе с криминалитетом грабили поезда и вымогали взятки у бизнесменов : Кам'янске портал 13:06