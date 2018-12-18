Украина продлила запрет на ввоз российских товаров (59)

ДнепрCity.net 2018.12.18 14:07

Кабинет министров Украины на заседании 18 декабря продлил запрет на ввоз отдельных товаров из Российской Федерации. Соответствующие документы есть в распоряжении РБК-Украина. В частности, приняты изменения в постановление от 30 декабря 2015 года No1147, согласно которым действие запрета на ввоз товаров из России продлевается до 31 декабря 2019 года включительно. Отметим, с 2016 года под действие санкций попадали мясо и мясные продукты,