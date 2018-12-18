На шахте в Торецке погиб горняк (43)

Знамя индустрии 2018.12.18 14:05

18 декабря 2018, 13:27 | Происшествия Авария произошла на глубине более километра В городе Торецк на одной из шахт произошла авария, в результате чего погиб горняк. Об этом сообщает управление Нацполиции в Донецкой области. Отмечается, что инцидент случился в понедельник вечером, 17 декабря. "На горизонте больше километра произошел обвал породы, в результате чего на рабочем месте был застигнут забойщик 1969 года.