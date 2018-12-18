Кабмин повысил на 25% зарплаты работникам Генпрокуратуры (46)

Еспресо TV 2018.12.18 13:34

фото: dt.ua 18 декабря, 2018, 13:29 Кабинет министров Украины 18 декабря принял решение повысить размер окладов работникам Генеральной прокуратуры Украины на 25% Об этом сообщает " Интерфакс-Украина ". Данное решение принято в связи с тем, что все предыдущие повышения должностных окладов госслужащим не распространялись на ГПУ. В частности, потому, что ГПУ является конституционным органом с особым статусом и юрисдикцией на всей территории Украины.