Кабмин повысил на 25% зарплаты работникам Генпрокуратуры (46)

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- В Украине прокурорам резко увеличили зарплату : InfoResist.org 14:16
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- Госслужащим ГПУ на 25% повысили оклады : Bigmir)net Новости 14:09
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