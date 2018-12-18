Кабмин принял решение о разделении ГФС на налоговую и таможенную службы (72)

Корабелов.инфо 2018.12.18 15:53

18 декабря 2018 14:55 налоговики информируют Кабинет министров одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Как сообщает пресс-служба Министерства финансов, соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства. "Разделение ГФС на две службы является важным шагом на пути к построению