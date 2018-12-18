Кабмин принял решение о разделении ГФС на налоговую и таможенную службы (72)

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- Кабмин разделил ГФС на два ведомства : УРА-Информ 15:54
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- Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы : Kramatorsk.info 15:52
- Кабмин разделил ГФС на налоговую и таможенную службы : УкропNews.com 15:47
- ГФС разделили на налоговую и таможенную службы : Информационный портал города Измаил 15:47
- ГФС разделят на две службы: решение Кабмина : FaceNews 15:46
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- Кабинет министров разделил Фискальную службу на два ведомства : MIGnews.com.ua 15:38
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