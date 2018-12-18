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Диверсия: экс-сотрудник СБУ хотел взорвать железную дорогу под Харьковом (56)

Аргументы и Факты Украина 2018.12.18 18:08
Бывший сотрудник СБУ планировал совершить диверсию - взорвать часть железнодорожного полотна в Харьковской области. Диверсия: экс-сотрудник СБУ хотел взорвать железную дорогу под Харьковом © / Артем Дергунов / АиФ Киев, 18 декабря - АиФ-Украина. В Одессе мужчина с помощью матери убил бывшую жену и поджег труп Представитель департамента контрразведки Службы безопасности Украины Владимир Настюк сообщил о том, что бывший сотрудник спецслужбы, а сейчас
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