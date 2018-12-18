Диверсия: экс-сотрудник СБУ хотел взорвать железную дорогу под Харьковом (56)

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- Экс-сотрудник СБУ пытался организовать взрыв на ж/д в Харьковской области : Зеркало недели. Украина 17:17
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- Экс-сотрудник СБУ. ныне боевик "ЛНР", планировал устроить взрыв на железной дороге на Харьковщине : ОстроВ 17:10
- Экс-СБУшник планировал громкий теракт в Украине: подробности : Антикор.com.ua 17:10
- Контрразведка СБУ предупредила взрыв на железной дороге : ДнепрCity.net 17:09
- Бывший сотрудник СБУ пытался взорвать железную дорогу в Харьковской области - СБУ : Громадське телебачення 17:06
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- СБУ предотвратила взрыв на железнодорожных путях в Харьковской области : InfoResist.org 16:46
- Экс-СБУшник планировал громкий теракт в Украине: что известно : Апостроф 16:45
- Контрразведка СБУ в ходе спецоперации предотвратила организованный наемниками РФ из ОРЛО взрыв на ж/д в Харьковской области. ФОТОрепортаж : УкропNews.com 16:45
- Экс-сотрудник СБУ планировал диверсию на участке ж/д в Харьковской области : РБК-Україна 16:41
- В Харьковской области предотвратили подрыв железнодорожных путей : Hronika.info 16:40
- СБУ предотвратила теракт : Hubs 16:40
- СБУ: Член "ЛНР" хотел взорвать железную дорогу в Харьковской области : Новости Донбасса 16:39
- "Контрразведка ЛНР "готовила взрыв на железной дороге в Харьковской области : Еспресо TV 16:34
- Экс-сбушник пытался взорвать ж/д пути на Харьковщине : ForUm 16:34
- Контрразведка СБУ предупредила взрыв на железной дороге : FinOboz 16:33
- Луганские боевики пытались устроить диверсию на Харьковской железной дороге : DsNews 16:33
- Предатель из СБУ пытался устроить взрыв на железной дороге : Факты 16:31
- Боевик "ЛНР" готовил теракт в Харьковской области - СБУ : Realist.online 16:29
- На Харьковщине предотвратили взрыв на железной дороге - диверсию организовывал экс-сотрудник СБУ, переметнувшийся к боевикам : Преступности.нет 16:21
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- Экс-сотрудник СБУ пытался устроить диверсию на железной дороге : Телеграф.com.ua 16:13
- Экс-СБУшник пытался взорвать железную дорогу в Харьковской области : Українська правда 16:11
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