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Кабмин подготовил новый пакет санкций за раскопки и мост в аннексированном Крыму (51)

Українські Новини 2018.12.18 21:15
Общее количество таких физ- и юрлиц не указано. Фото: beztabu.net Кабинет Министров предлагает Совету национальной безопасности и обороны (СНБО) ввести санкции против ряда физических лиц, причастных к проведению незаконных археологических работ на объектах культурного наследия в аннексированном Крыму и к строительству моста через Керченский пролив. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства по вопросам
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