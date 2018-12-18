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Фокус: Украина

Всемирный банк решил предоставить Украине гарантии на 750 млн долл. - Порошенко (38)

Ракурс 2018.12.18 21:27
18 дек 2018, 20:45 Всемирный банк выделил Украине финансовых гарантий на 750 млн долл. Об этом 18 декабря сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook. "Приветствую решение Совета директоров Всемирного банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл.", - говорится в сообщении. Глава государства отметил, что такое решение является сигналом твердой поддержки Украины руководством Всемирного банка.
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