Всемирный банк решил предоставить Украине гарантии на 750 млн долл. - Порошенко (38)

Ракурс 2018.12.18 21:27

18 дек 2018, 20:45 Всемирный банк выделил Украине финансовых гарантий на 750 млн долл. Об этом 18 декабря сообщил президент Украины Петр Порошенко в Facebook. "Приветствую решение Совета директоров Всемирного банка о предоставлении Украине финансовой гарантии на сумму 750 млн долл.", - говорится в сообщении. Глава государства отметил, что такое решение является сигналом твердой поддержки Украины руководством Всемирного банка.