Всемирный банк решил предоставить Украине гарантии на 750 млн долл. - Порошенко (38)

- Всемирный банк решил предоставить Украине гарантии на 750 млн долл. - Порошенко : Ракурс 21:27
- Всемирный банк предоставит Украине фингарантии на 750 млн долларов : Зеркало недели. Украина 21:17
- Украина получит $750 миллионов финансовой гарантии от Всемирного банка : Без Табу 21:16
- Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию на $750 млн : Олигарх Медиа 21:16
- Всемирный банк поверил в Украину : Український Бізнес Ресурс 21:15
- Украина получила от Всемирного банка финансовые гарантии на 750 миллионов долларов : Слово і Діло 21:12
- Всемирный банк утвердил финансовые гарантии для Украины : ATR.ua 21:12
- Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию : Подробности.ua 21:10
- Всемирный банк выделил Украине транш на $750 млн: что известно : Обозреватель 21:10
- Всемирный банк одобрил предоставление гарантий Украине на 750 млн долларов : Новости Донбасса 21:09
- Всемирный банк предоставил Украине финансовые гарантии на $750 млн : Главком 21:05
- Всемирный банк одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на $750 миллионов : ForUm 21:04
- Всемирный банк предоставил фингарантию для Украины на $750 млн : Zerkalo.mk.ua 21:04
- Всемирный банк предоставил Украине фингарантии на 750 млн долларов : Комментарии.UA 21:02
- Всемирный банк предоставил Украине гарантии на $750 млн : ТВі 20:49
- Украине предоставят финансовую гарантию на 750 миллионов долларов - Всемирный банк -> : Вести.ua 20:45
- Всемирный банк предоставил Украине гарантии на 750 млн долларов : Українські Новини 20:44
- Всемирный банк одобрил предоставление $750 млн финансовых гарантий Украине : Телеграф.com.ua 20:43
- Всемирный банк дал Украине фингарантии на $750 млн : Hubs 20:40
- Всемирный банк предоставил фингарантию для Украины на $750 млн : LB.ua 20:37
- Всемирный банк предоставил Украине гарантию на $750 млн : ICTV Факти 20:36
- Совет директоров Всемирного банка предоставил Украине финансовые гарантии на $750 млн : Гордон 20:35
- Всемирный банк одобрил предоставление Украине гарантии на 750 млн долларов : #Буквы 20:18
- Украина получила от Всемирного банка финансовую гарантию на $750 миллионов : Капитал 20:18
- Всемирный банк предоставил Украине финансовую гарантию на 750 млн долларов : РБК-Україна 20:12
- Всемирный банк одобрил предоставление финансовых гарантий Украине на 750 млн долларов : Новости Донбасса 20:09
- Всемирный банк согласовал предоставление Украине финансовой гарантии на сумму $ 750 млн : Главное 20:05
- Всемирный банк предоставил Украине многомиллионную финпомощь, - Порошенко : Фокус 20:04
- Всемирный банк согласовал предоставление Украине финансовой гарантии на сумму $ 750 млн : Диванная Сотня 20:03
- Совет директоров Всемирного Банка решил предоставить Украине гарантии на 750 млн долларов : 112.ua 20:00
- Всемирный банк одобрил предоставление Украине финансовой гарантии на $750 миллионов : УНИАН 19:48
- Всемирный банк решил предоставить Украине финансовую гарантию на $750 млн : the Бабель 19:46
- Всемирный банк принял решение о финансовых гарантиях Украине на 750 млн доларов : Сегодня.ua 19:42
- Всемирный банк одобрил предоставление $750 млн финансовых гарантий Украине : Новое Время Бизнес 19:39
- Всемирный банк предоставил Украине финансовые гарантии на $750 миллионов : Укринформ 19:33