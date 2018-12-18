Бригинец объяснил, какие ограничения будет иметь Русская православная церковь в Украине (28)

Vector News 2018.12.18 23:16

Бригинец объяснил, какие ограничения будет иметь Русская православная церковь в Украине Я погоджуюсь з та Те церкви, которые не захотят перейти из Московского патриархата в Украинскую православную церковь, должны называться Российской православной церковью в Украине. Об этом заявил народный депутат Украины Александр Бригинец в эфире программы на телеканале ZIK. "Я являюсь соавтором одного из внесенных в парламент законопроектов о