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Сутки на Донбассе: оккупанты применили артиллерию (2)

Телеканал новин "24" 2018.12.18 19:31
Сутки на Донбассе: оккупанты применили артиллерию / vlasno.info Во вторник 18 декабря российские оккупационные войска уже 7 раз нарушили режим прекращения огня, при этом дважды применили вооружение, которое запрещено минскими соглашениями. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на Facebook-странице. Известно, что враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и из минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного
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2018.12.19 (2)

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