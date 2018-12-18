Сутки на Донбассе: оккупанты применили артиллерию (2)

Телеканал новин "24" 2018.12.18 19:31
Сутки на Донбассе: оккупанты применили артиллерию / vlasno.info
Во вторник 18 декабря российские оккупационные войска уже 7 раз нарушили
режим прекращения огня, при этом дважды применили вооружение, которое
запрещено минскими соглашениями.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на Facebook-странице.
Известно, что враг совершил обстрелы из артиллерии калибра 152 мм и из
минометов калибра 120 мм по позициям Объединенных сил в районе населенного
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