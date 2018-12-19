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День святого Николая 2018: что нельзя делать в праздник (25)

РИА Мелитополь 2018.12.19 06:31
19 декабря православные христиане почитают Николая Чудотворцаили, как в народе называют, Николая Зимнего. День святого Николая - праздник, который любят и взрослые, и дети, что можно делать в этот день, а что находится под строгим запретом, читайте в нашем материале. Николай Чудотворец - один из самых почитаемых святых в православной церкви, ему молятся о здоровье и исцелении, о благополучии, об избавлении от любых
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2018.12.19 (25)

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