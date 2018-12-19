День святого Николая 2018: что нельзя делать в праздник (25)

2018.12.19 (25)2018.12.18 (37) →
- Сегодня День Святого Николая : Українські національні новини 09:18
- Сегодня День Святого Николая : ПрессОрг24 09:17
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- 19 декабря: день святого Николая, обычаи и запреты дня, праздник в Украине : Николаевские новости 09:09
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- Одесситы 19 декабря празднуют День Святого Николая : Одесса News 08:16
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- Приметы на 19 декабря: что нельзя делать в День Николы Зимнего : 0432.ua Винница 08:00
- Сегодня День святого Николая: запреты дня и о чем просить чудотворца : Українські Новини 07:45
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- День святого Николая: история, традиции и запреты : Апостроф 07:30
- Христиане восточного обряда отмечают День святого Николая : Зеркало недели. Украина 07:17
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- День святого Николая 2018: что нельзя делать в праздник : РИА Мелитополь 06:31
- Как загадать желание в день святого Николая : РИА Мелитополь 06:31
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