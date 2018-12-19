Сегодня зажгут главную елку Украины (39)

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- Сегодня на Софийской площади официально зажгут главную елку Украины : KPUNEWS 12:52
- Сегодня на Софийской площади официально зажгут главную елку страны : Kiev24 12:50
- В Киеве сегодня вечером откроют главную елку страны : Hronika.info 12:40
- В Киеве на Софийской площади сегодня откроют главную елку Украины : Новости без границ 12:37
- Новогодние праздники на Софийской площади: что покажут киевлянам : FinOboz 12:33
- Главная новогодняя елка Украины готова к открытию: кто выступит на праздничном концерте : УкропNews.com 12:15
- Новогодние праздники на Софийской площади: что покажут киевлянам : Хвиля 12:06
- Новый год и Рождество в Киеве: график перекрытия дорог : Сегодня.ua 11:42
- Киевлянам рассказали, какие улицы перекроют на Новый год : Hronika.info 11:40
- Сегодня в Киеве зажгут главную елку страны : Інформатор.news 11:36
- Главная новогодняя елка Украины готова к открытию: кто выступит на праздничном концерте (фото, видео) : УНИАН 11:33
- Новогодние праздники на Софийской площади: график концертов : Зеркало недели. Украина 11:17
- Группа "Скай", ILLARIA, RIYA и другие музыканты на открытии главной елки : Комсомольская Правда в Украине 11:16
- Новогодние праздники на Софийской площади: график концертов : УкропNews.com 11:16
- Сегодня в Киеве зажгут главную елку страны : Сегодня.ua 11:12
- Главную елку Украины зажгут уже сегодня: как это повлияет на движение авто и транспорта : Hyser 11:06
- Сегодня в Киеве зажгут главную елку страны: движение в центре будет ограничено : Знамя индустрии 11:05
- В Киеве ограничат движение транспорта из-за открытия главной елки Украины : ТВі 10:50
- Сегодня на Софийской площади зажгут главную елку Украины - движение перекроют : Известия в Украине 10:45
- В центре Киева ограничат движение транспорта : Realist.online 10:29
- Сегодня зажгут главную елку Украины : Контракты.ua 10:07
- В Киеве готовятся к открытию главной новогодней елки : ТСН.ua 09:44
- В Киеве сегодня официально зажгут новогоднюю елку: стало известно об ограничении движения : FinOboz 09:33
- Сегодня в Киеве откроют главную елку Украины : DsNews 09:33
- Сегодня в центре Киева зажгут главную елку Украины и перекроют движении : Комментарии.UA 09:32
- В Киеве сегодня официально зажгут новогоднюю елку: стало известно об ограничении движения : ReplyUA.net 09:29
- Какие улицы перекроют в Киеве на Новый год 2019: инфографика : Auto24 09:09
- В Киеве зажгут главную елку Украина: движение в центре будет ограничено : Аргументы и Факты Украина 09:08
- Открытие главной елки Украины: где и как перекроют центр Киева : ICTV Факти 09:06
- В Киеве на Софийской площади сегодня откроют главную елку Украины : 112.ua 09:00
- Сегодня в Киеве зажгут новогоднюю елку: движение в центре будет ограничено : Маю право 08:57
- Сегодня зажгут главную елку страны : Укринформ 08:47
- В Киеве зажгут главную елку страны: движение в центре ограничат : Подробности.ua 08:40
- Сегодня в Киеве зажгут новогоднюю елку: движение в центре будет ограничено : Bigmir)net Новости 08:38
- Главную елку страны зажгут 19 декабря: В КГГА рассказали о плане мероприятий : Телеграф.com.ua 04:43
- В среду в 19.00 на Софийской площади Киева зажгут главную елку Украины : Интерфакс-Україна 04:06
- Движение в центре частично перекроют из-за зажжения новогодней елки на Софийской площади : Українські Новини 00:15