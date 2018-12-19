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Фокус: Украина

Сегодня зажгут главную елку Украины (39)

Контракты.ua 2018.12.19 10:07
Водителей предупреждают о запрете движения по Владимирскому проезду и улице Владимирской в промежуток с 16 до 22. В среду, 19 декабря в 19:00 на Софийской площади официально зажгут главную елку Украины, в связи с этим движение транспорта в центре города будет частично ограничено, сообщает пресс-служба КГГА. Так, сегодня с 16:00 до 22:00 будет закрыто движение автотранспорта по Владимирскому проезду и ул.
ВЛАДИМИРСКИЙ, ЕЛКА, РЫЛЬСКИЙ, ПЕРЕУЛОК, КИЕВ, ПРОЕЗД, СКАЙ, Киев, Украина, Житомир
2018.12.19 (39)

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