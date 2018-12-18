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Фокус: Украина

Святой Николай vs Дед Мороз: у кого больше верят (2)

Znaj.ua 2018.12.18 14:47
14:37 18.12 В Деда Мороза больше верят молодые и обеспеченные украинцы Около 43% украинцевпризнались, что верят в Святого Николая. В свою очередь, верят в Деда Мороза только 25% среди опрошенных. Такие результаты опроса обнародовала социологическая группа Рейтинг. Среди опрошенных украинцев, в существование Деда Мороза не верят 69%. Статистика показывает, что больше верят в его существование молодые и обеспеченные украинцы.
ОПРОС, УКРАИНЕЦ, ПОГРЕШНОСТЬ, ВЫБОРКА, ВОЗРАСТ, ЯКИМЕНКО, Якименко, Украина
2018.12.19 (2)

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