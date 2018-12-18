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"Репортеры без границ" привели жуткую статистику смертей журналистов в 2018 году

"Репортеры без границ" привели жуткую статистику смертей журналистов в 2018 году (2)

NewsOne 2018.12.18 11:39
Размещено: 18.12.2018 Иллюстративное фото: krdblog.com Количество погибших представителей СМИ в течение 11 месяцев 2018 года составило 80 человек, что на 15 больше аналогичного периода за прошлый год. Об этом сообщили в международной организации "Репортеры без границ". "В 2018 году 80 журналистов были убиты, 348 представителей СМИ были задержаны в связи с профессиональной деятельностью, 60 удерживаются в
ЖУРНАЛИСТ, РЕПОРТЕР, МЕКСИКА, СИРИЯ, ГОД, ГРАНИЦА, Афганистан, Сирия, Турция, Египет, Иран, США, Индия, Украина, Стамбул, SK
2018.12.19 (2)

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