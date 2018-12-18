"Репортеры без границ" привели жуткую статистику смертей журналистов в 2018 году (2)

NewsOne 2018.12.18 11:39
Размещено: 18.12.2018
Иллюстративное фото: krdblog.com
Количество погибших представителей СМИ в течение 11 месяцев 2018 года
составило 80 человек, что на 15 больше аналогичного периода за прошлый год.
Об этом сообщили в международной организации "Репортеры без границ".
"В 2018 году 80 журналистов были убиты, 348 представителей СМИ были
задержаны в связи с профессиональной деятельностью, 60 удерживаются в
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