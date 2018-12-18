Арестовали вероятного заказчика убийства ветерана АТО "Сармата" (1)

Без Табу 2018.12.18 20:16
Подозреваемый в заказе убийства ветерана АТО "Сармата" / hromadske.ua
Во вторник, 18 декабря суд взял под стражу на два месяца без права выхода
под залог Евгения Бродского, подозреваемого в заказе убийства участника АТО
Виталия "Сармата" Олешко.
Об этом сообщает "Громадське".
Евгения Бродского подозревают в том, что он был одним из тех, кто
координировал действия предполагаемых исполнителей убийства, выделял на это
определенную сумму денег.
УБИЙСТВО, САРМАТ, БЕРДЯНСК, БРОДСКИЙ, ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ, ВИТАЛИЙ, Олешко
, Бродский
, Аброськин
, Писанец
, Пономарев
, Киев
, Харьков
, Украина
, Запорожье