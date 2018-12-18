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Арестовали вероятного заказчика убийства ветерана АТО "Сармата"

Арестовали вероятного заказчика убийства ветерана АТО "Сармата" (1)

Без Табу 2018.12.18 20:16
Подозреваемый в заказе убийства ветерана АТО "Сармата" / hromadske.ua Во вторник, 18 декабря суд взял под стражу на два месяца без права выхода под залог Евгения Бродского, подозреваемого в заказе убийства участника АТО Виталия "Сармата" Олешко. Об этом сообщает "Громадське". Евгения Бродского подозревают в том, что он был одним из тех, кто координировал действия предполагаемых исполнителей убийства, выделял на это определенную сумму денег.
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2018.12.19 (1)

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