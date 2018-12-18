Анатолий Ломаченко - лучший тренер года по версии Sports Illustrated (1)

Bigmir)net Новости 2018.12.18 10:09

Под руководством "Папаченко" боксеры победили во всех своих поединках в этом году. Василий и Анатолий Ломаченко heavy.com Украинец Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года в боксе по версии авторитетного издания Sports Illustrated. Тренер удостоился такой награды за уверенные победы своих подопечных. Ломаченко-старший является тренером своего сына Василия, а также помогал готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру Гвоздику.