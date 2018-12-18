Анатолий Ломаченко - лучший тренер года по версии Sports Illustrated (1)

Bigmir)net Новости 2018.12.18 10:09
Под руководством "Папаченко" боксеры победили во всех своих поединках в
этом году.
Василий и Анатолий Ломаченко heavy.com
Украинец Анатолий Ломаченко признан лучшим тренером года в боксе по версии
авторитетного издания Sports Illustrated.
Тренер удостоился такой награды за уверенные победы своих подопечных.
Ломаченко-старший является тренером своего сына Василия, а также помогал
готовиться к боям украинским боксерам Александру Усику и Александру
Гвоздику.
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