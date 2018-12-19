МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины: первый транш поступит до 25 декабря (42)

2018.12.19 (42)2018.12.18 (8) →
- МВФ таки дает Украине деньги. Но это не радует : Экономика от Пророка 09:28
- МВФ уточнил, когда Украина получит первый транш : DailyUA 09:23
- МВФ одобрил новый кредит Украине на 3,9 миллиарда долларов : Аргументы и Факты Украина 09:08
- МВФ выделил новый транш и согласовал новую программу кредитования для Украины : ДнепрCity.net 09:06
- МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины: первый транш поступит до 25 декабря : ГолосUA 09:05
- Совет МВФ утвердил новую программу кредитования Stand-by для Украины : UATV 08:45
- МВФ одобрил новый транш для Украины: сумма и сроки : Hyser 08:36
- МВФ выделил новый транш и согласовал новую программу кредитования для Украины : Хвиля 08:36
- Украина таки получит кредит МВФ. Но не весь и не сразу : Фраза.ua 08:35
- Украина договорилась с МВФ о новой программе на $3,9 млрд : Gazeta.ua 08:35
- МВФ поможет Украине 3,9 миллиардами долларами : Фокус 08:34
- В МВФ дали добро на еще один кредит для Украины : From-UA.com 08:34
- МВФ выделил новый транш и согласовал новую программу кредитования для Украины : FinOboz 08:33
- МВФ и Всемирный банк одобрили новые кредиты для Украины : Vector News 08:17
- МВФ одобрил новый кредит для Украины : Власти.нет 08:16
- МВФ одобрил для Украины кредит в $3,9 млрд : ATR.ua 08:12
- МВФ одобрил новый кредит для Украины : Народный Корреспондент 08:10
- Мы идём путём рабов: Порошенко опять берёт в долг у МВФ 3,9 млрд долларов : News24UA 08:07
- Стало известно, когда Украина получит новый транш МВФ : Главред 08:05
- МВФ даст новый кредит для Украины : Gazeta.ua 08:05
- МВФ готов предоставить Украине новый кредит : Комментарии.UA 08:02
- МВФ одобрил новый кредит для Украины : UA1.com.ua 07:44
- Стало известно, когда Украина получит новый транш от МВФ : Главред 07:35
- МВФ уточнил сроки получения Украиной первого транша : FinOboz 07:33
- МВФ уточнил сроки получения Украиной первого транша : ReplyUA.net 07:29
- МВФ одобрил новый кредит для Украины : Новости N 07:11
- МВФ утвердил новый кредит для Украины в размере $3,9 млрд : NewsOne 07:09
- МВФ и Всемирный банк одобрили новые кредиты для Украины : ЛІГАБізнесІнформ 06:38
- МВФ выделил новый транш и согласовал новую программу кредитования для Украины : Українські національні новини 03:03
- МВФ выделил новый транш и согласовал новую программу кредитования для Украины : ПрессОрг24 03:02
- МВФ принял решение о новом транше для Украины : Зеркало недели. Украина 02:15
- Обзор прессы: Порошенко объявил, что МВФ одобрил для Украины кредит в $3,9 млрд : Голос Правди 01:37
- МВФ одобрил помощь для Украины в размере $3,9 млрд, - Порошенко : #Буквы 01:18
- МВФ принял решение о новом транше для Украины : УкропNews.com 00:45
- МВФ определился с новым кредитом для Украины : Сегодня.ua 00:42
- МВФ принял программу помощи stand-by для Украины : LB.ua 00:37
- МВФ принял решение о новом транше для Украины : Зеркало недели. Украина 00:17
- Украине выделили 3,9 миллиарда долларов - МВФ : Вести.ua 00:16
- МВФ выделит Украине первый транш в размере 1,4 миллиарда долларов, - Порошенко : DsNews 00:03
- Порошенко объявил, что МВФ одобрил для Украины кредит в $3,9 млрд : Страна.ua 00:02