МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины: первый транш поступит до 25 декабря (42)

ГолосUA 2018.12.19 09:05

ГолосUA 08:44 19-12-2018 Новая программа финансирования stand-by для Украины на 3,9 млрд долларов, утвержденная Советом директоров Международного валютного фонда во вторник, 18 декабря, будет базироваться на четырех приоритетных направлениях. Об этом сообщается в заявлении на сайте МВФ. Согласно сообщению, программа будет сосредоточена на следующих приоритетах: продолжение текущей консолидации бюджета для дальнейшего уменьшения