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МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины: первый транш поступит до 25 декабря

МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины: первый транш поступит до 25 декабря (42)

ГолосUA 2018.12.19 09:05
ГолосUA 08:44 19-12-2018 Новая программа финансирования stand-by для Украины на 3,9 млрд долларов, утвержденная Советом директоров Международного валютного фонда во вторник, 18 декабря, будет базироваться на четырех приоритетных направлениях. Об этом сообщается в заявлении на сайте МВФ. Согласно сообщению, программа будет сосредоточена на следующих приоритетах: продолжение текущей консолидации бюджета для дальнейшего уменьшения
УКРАИНА, ДОЛЛАР, ФОНД, КРЕДИТ, ПОРОШЕНКО, МИЛЛИАРД, Порошенко, Украина, США
2018.12.19 (42)

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