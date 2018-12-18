Память подвела: под Днепром пассажир забыл в такси гранатомет (6)

Новости без границ 2018.12.18 17:37

В Никополе (Днепропетровская область) пассажир забыл в такси мешок с ручным гранатометом РПГ-22. Опасную находку обнаружил таксист на заднем сидении своего автомобиля. Напомним, что ранее в Киеве задержали членов опасной банды, члены которой применяли реактивное противотанковое оружие, а также взрывчатку. Как сообщили в полиции Днепропетровской области, правоохранители выяснили личность забывчивого пассажира. Им оказался 50-летний ранее судимый местный