Память подвела: под Днепром пассажир забыл в такси гранатомет (6)

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- В Днепропетровской области пассажир оставил ручной гранатомет в такси - фото : Realist.online 02:29
- Мужчина оставил в такси гранатомет, - полиция Днепропетровщины. ФОТО : УкропNews.com 02:15
- Мужчина оставил в такси гранатомет, - полиция Днепропетровщины. ФОТО : UAZMI 01:44
- В Никополе пассажир такси забыл на заднем сиденье авто ручной гранатомет. Фото : Страна.ua 00:47
- В Днепропетровской области мужчина забыл в такси гранатомет : Подробности.ua 00:40
- В Днепропетровской области пассажир забыл в такси гранатомет : Інформатор.news 00:36