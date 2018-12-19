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Разведывательный корабль ВМС Великобритании прибыл в Одессу (53)

Преступности.нет 2018.12.19 15:21
Разведывательный корабль Королевского флота Великобритании HMS Echo (H87) бросил якорь у причала Одесского морского порта. Об этом у себя в Facebook пишет главред BlackSeaNews Андрей Клименко. Произошло это в среду, 19 декабря, примерно в 10:30. Как уточняет местное издание Думская, HMS Echo (H87) пришвартовался к понтонному причалу яхт-клуба "Одесса". Отметим, 17 декабря корабль зашел через Босфор в Черное море для
КОРАБЛЬ, САГАЙДАЧНЫЙ, ОДЕССА, ГЕТЬМАН, ФРЕГАТ, ПУЛЕМЕТ, Украина, Великобритания, Одесса, Россия
2018.12.19 (53)

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