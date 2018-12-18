В Киеве кавказцы украли сумку со $160 тысячами у топ-менеджера (7)

Досье 2018.12.18 14:26

В Киеве сегодня в полицию обратился один из топ-менеджеров фирмы "Гудвил" (официального диллера сталелитейного гиганта "Арселор Митал" в Украине), которого обокрали во время обеда. Кража произошла в ресторане "Компот" на Большой Васильковской в Печерском районе столицы. После трапезы директор по маркетингу торгующей металлопрокатом фирмы обнаружил что исчезла его сумка со 160 тысячами долларов США (около 4,5 млн

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