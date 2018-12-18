С 1 января зарплаты преподавателей вузов увеличатся на 20% (6)

Еспресо TV 2018.12.18 19:34

18 декабря, 2018, 18:55 С 1 января 2019 зарплата научно-педагогических работников вырастет на 20% Соответствующее постановление есть на сайте Кабинета Министров. Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич аргументировала это решение тем, что за последние 2 года существенно повысили зарплаты педагогам - учителям, воспитателям в детских садах, но не преподавателям вузов. "Однако, ни одно из этих повышений не касалось преподавателей - научно-