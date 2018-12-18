С 1 января зарплаты преподавателей вузов увеличатся на 20% (6)

2018.12.19 (6)2018.12.18 (80) →
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- Преподавателям повысят зарплаты с 1 января 2019 года : P-kontrol.in.ua 01:24
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- Преподавателям повысят зарплаты с 1 января 2019 года : Politica.com.ua 00:21
- Преподавателям повысят зарплаты с 1 января 2019 года : Зеркало недели. Украина 00:17
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