Стало известно, как ГФС разделят на две службы (2)

FinOboz 2018.12.18 17:33

18.12.18, 16:37 | Новости > Дайджест Стало известно, как ГФС разделят на две службы РБК-Украина Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной таможенной службы проведут в течение трех месяцев после принятия постановления Кабмина о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина. Как отметили в министерстве, проект постановления предусматривает