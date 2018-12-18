Стало известно, как ГФС разделят на две службы (2)

FinOboz 2018.12.18 17:33
18.12.18, 16:37 | Новости > Дайджест Стало известно, как ГФС разделят на
две службы РБК-Украина
Конкурс на руководителей Государственной налоговой и Государственной
таможенной службы проведут в течение трех месяцев после принятия
постановления Кабмина о реорганизации Государственной фискальной службы
(ГФС).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минфина.
Как отметили в министерстве, проект постановления предусматривает
ФИНАНСЫ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ, СЛУЖБА, РАЗДЕЛЕНИЕ, ПОСТАНОВЛЕНИЕ, ДЕМИЛИТАРИЗАЦИЯ, Верланов
, Украина