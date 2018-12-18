В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 году (1)

ТВ7 Мариуполь 2018.12.18 17:00

Кабинет министров утвердил тарифы Национальной службы здоровья для медицинских учреждений первичной медицины на 2019 год. Об этом во вторник, 18 декабря, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения. Так, базовый тариф на оплату услуг первичной медицинской помощи составит 370 гривен в год на человека, также будут применяться возрастные коэффициенты. Также отмечается, что в 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры