В Украине утвердили тарифы на оплату услуг первичной медицины в 2019 году (1)

ТВ7 Мариуполь 2018.12.18 17:00
Кабинет министров утвердил тарифы Национальной службы здоровья для
медицинских учреждений первичной медицины на 2019 год. Об этом во вторник,
18 декабря, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
Так, базовый тариф на оплату услуг первичной медицинской помощи составит
370 гривен в год на человека, также будут применяться возрастные
коэффициенты.
Также отмечается, что в 2019 году семейные врачи, терапевты и педиатры
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