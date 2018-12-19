В Польше полиция задержала украинца с десятком пистолетов (1)

Антикор.com.ua 2018.12.18 19:10

В Польше полиция задержала украинца с десятком пистолетов В Польше задержали гражданина Украины, у которого нашли девять пистолетов и почти 450 патронов, на которые не было разрешений. B сентябре этого года в Гдыне пограничники остановили для дорожной проверки Audi A8, за рулем которого был гражданин Украины, живший уже несколько лет в Польше, - передают СМИ. В автомобиле была коробка с четырьмя пистолетами Glock, четырьмя