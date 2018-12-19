В Польше полиция задержала украинца с десятком пистолетов (1)

Антикор.com.ua 2018.12.18 19:10
В Польше полиция задержала украинца с десятком пистолетов
В Польше задержали гражданина Украины, у которого нашли девять пистолетов и
почти 450 патронов, на которые не было разрешений.
B сентябре этого года в Гдыне пограничники остановили для дорожной проверки
Audi A8, за рулем которого был гражданин Украины, живший уже несколько лет
в Польше, - передают СМИ.
В автомобиле была коробка с четырьмя пистолетами Glock, четырьмя
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