Нужно снять все налоги на переводы украинских заробитчан - Тимошенко (42)

Апостроф 2018.12.18 16:30

После выборов новая власть снимет все налоги на денежные переводы и посылки для тех украинском, которые вынуждены были уехать за границу и работать, чтобы прокормить свои семьи. Об этом Юлия Тимошенко написала на своей странице в Facebook по случаю Международного дня мигрантов. "Мы должны благодарить их за то, что в очень тяжелых условиях они поддерживают свои семьи и украинскую экономику", - сказала она.