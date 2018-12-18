Нужно снять все налоги на переводы украинских заробитчан - Тимошенко (42)

2018.12.19 (42)2018.12.18 (6) →
- Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией : 056.ua 18:00
- Тимошенко прокомментировала ситуацию трудовой миграции: "Поддержка трудовых мигрантов и создание рабочих мест в Украине" : 0552.ua Херсон 18:00
- "Для заробитчан должны снять все налоги на перечисление денег" - Тимошенко : Журнал Житомира 17:05
- Тимошенко: нужно снять налоги на переводы и посылки для трудовых мигрантов : Городской Дозор 17:03
- Тимошенко пророчит демографическую катастрофу. Обещает предотвратить : Kramatorsk.info 16:52
- Тимошенко: Украинцы массово мигрируют в поисках работы за границу : ICTV Факти 16:36
- Тимошенко пообещала отменить налоги на денежные переводы и посылки для украинцев, которые работают за границей : Гордон 16:35
- Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией : Винница Реал 16:29
- Достойно внимания: Юлия Тимошенко о новой стратегии борьбы с трудовой миграцией : Местные вести 16:10
- Тимошенко рассказала о новой стратегии работы с трудовой миграцией : Мрия Запорожьe 16:10
- Тимошенко подготовила уникальную для Украины стратегию борьбы с негативными миграционными процессами : 0542.ua Сумы 16:01
- Юлия Тимошенко настаивает на новой стратегии работы с трудовой миграцией, поддержке трудовых мигрантов и создании рабочих мест в Украине : 061.ua Запорожье 16:01
- Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией: "Поддержка трудовых мигрантов и создание рабочих мест в Украине" : 048.ua Одесса 16:00
- Тимошенко пророчит демографическую катастрофу. Обещает предотвратить : Times.dn.ua 15:46
- Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией : Информатор 15:44
- Тимошенко о трудовой миграции: нам нужно действовать немедленно : Днепровский городской портал 15:37
- Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией : Еспресо TV 15:34
- Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией : РИА Мелитополь 15:31
- Тимошенко назвала трудовую миграцию украинцев угрозой нацбезопасности и предложила новую стратегию работы : Новости N 15:11
- Тимошенко пророчит демографическую катастрофу. Обещает предотвратить : ОстроВ 15:10
- Тимошенко подготовила уникальную стратегию борьбы с трудовой миграцией : Politeka 15:10
- Тимошенко рассказала, как решить проблему трудовой миграции : Подробности.ua 15:10
- Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией : ДнепрCity.net 15:08
- Тимошенко предложила стратегию борьбы с негативными миграционными процессами : Інформатор.news 15:06
- Тимошенко пообещала работникам отменить налоги на денежные переводы и посылки : Gazeta.ua 15:05
- "Жизнь в Украине превратилась в выживание": Юлия Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией : Комментарии: Запорожье 15:05
- Тимошенко разработала эффективную стратегию борьбы с трудовой миграцией : Голос Запорожья 15:05
- Тимошенко рассказала, как предотвратить отток кадров из Украины : Диванная Сотня 15:03
- "Поддержка трудовых мигрантов и создание рабочих мест в Украине" - Юлия Тимошенко настаивает на новой стратегии работы с трудовой миграцией : 0629.com.ua 15:02
- Украинцы бегут заграницу: Тимошенко предложила вариант, как остановить миграцию : FaceNews 15:01
- Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией : Багнет 15:01
- Тимошенко знает, как решить проблему трудовой миграции : Комсомольская Правда в Украине 14:46
- Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией : Типичный Херсон 14:43
- Тимошенко знает, как справиться с трудовой миграцией : Одесский Паблик 14:40
- Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией : Хвиля 14:36
- Тимошенко рассказала, как предотвратить отток кадров из Украины : Главное 14:35
- "Новый экономический курс": Тимошенко рассказала, как решить проблему трудовой миграции : From-UA.com 14:34
- Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией : FinOboz 14:33
- Тимошенко: мы снимем все налоги для "заробитчан" на денежные переводы и посылки в Украину : Newzz.in.ua 14:08
- Тимошенко предложила новую стратегию работы с трудовой миграцией : Обозреватель 13:10
- Тимошенко назвала Украину самой бедной страной в Европе : Версии.com 08:56