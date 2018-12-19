Пешком попасть в Польшу теперь можно только одним путем (37)

Фокус 2018.12.19 11:04

Фото: Shoppingpl. Пункт пропуска "Долгобичув-Угринов" работал с 2014 года. Теперь его намерены закрыть. 19.12.18 С 1 января Польша закрывает один из пешеходных пунктов пропуска на границе с Украиной во Львовской области "Долгобичув-Угринов". Об этом сообщили в пресс-центре польской пограничной службы. В сообщении сказано, что пешеходный пункт пропуска работал с 2014 года. Теперь его намерены закрыть.