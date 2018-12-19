Пешком попасть в Польшу теперь можно только одним путем (37)

2018.12.19 (37)2018.12.18 (8) →
- Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей "Долгобичув-Угринов" закроют в 2019 году : УкропNews.com 11:16
- После Нового года закроется пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей : Українські Новини 11:15
- Польша намерена закрыть пешеходный пунк пропуска на границе с Украиной в Угринове : NewsOne 11:09
- Польские пограничники заявили о закрытии одного пункта пропуска : ЛІГАБізнесІнформ 11:08
- Польша закроет пешеходный пункт пропуска для украинцев: появились подробности : Hyser 11:06
- Польша закроет пункт пропуска на границе с Украиной : Еспресо TV 11:04
- Пешком попасть в Польшу теперь можно только одним путем : Фокус 11:04
- Польша перекроет пешеходную границу с Украиной: названы причины : Апостроф 11:00
- Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей "Долгобичув-Угринов" закроют в 2019 году : Зеркало недели. Украина 10:47
- Польша с января закрывает один пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной : Times.dn.ua 10:46
- Польша закрывает один пункт пересечения границы с Украиной -> : Вести.ua 10:45
- Пешеходный пункт пропуска "Угринов-Долгобичув" с 2019 года работать не будет, - польские пограничники : UATV 10:45
- Польша решила закрыть пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной : Новое Время 10:42
- Польша с 2019 года закрывает пешеходный пункт пропуска с Украиной : Инфолайн 10:42
- Польские пограничники закрывают пешеходное пересечение границы в Угринове : Українська правда 10:41
- Польша с 2019 года закрывает пешеходный пункт пропуска с Украиной : Українські національні новини 10:33
- Польша с 2019 года закрывает пешеходный пункт пропуска с Украиной : ПрессОрг24 10:32
- На границе с Польшей закрывается пешеходный пункт пропуска : Центр Транспортных Стратегий 10:19
- Польша закрывает пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной : #Буквы 10:18
- Польша закроет пеший пункт пропуска на украинской границе : UA.news 10:14
- Польша с января закрывает один пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной : ОстроВ 10:10
- Польша закроет пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной : Аргументы и Факты Украина 10:08
- С 1 января Польша закроет пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной : Комментарии.UA 10:02
- С 2019 года закроется пешеходный пункт пропуска в Львовской области : Телеграф.com.ua 09:43
- Пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей во Львовской области могут закрыть. И вот почему : From-UA.com 09:34
- Польские пограничники заявили о закрытии пешеходного пересечения границы в Угринове : УП Європейська правда 09:31
- Польша пообещала закрыть пешеходный переход на границе "Долгобичув-Угринів" : Единая Одесса 09:28
- Польша закроет пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной : DailyUA 09:23
- Польша с 2019 закроет пешеходный пункт пропуска "Долгобичув-Угринов" : Интерфакс-Україна 09:06
- С 2019 года закроется пешеходный пункт пропуска "Долгобичув-Угринов" : Комсомольская Правда в Украине 07:46
- Закрывают пешеходный пункт пропуска на границе с Польшей : NewsOboz 07:39
- Польша пообещала закрыть с 1 января пешеходный переход на границе "Долгобичув-Угрынив" : Страна.ua 07:32
- Польша предупредила о закрытии пешеходного пункта пропуска на границе с Украиной : DsNews 07:03
- Польша с 1 января закроет пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной : 112.ua 04:30
- Польша собирается закрыть пешеходный пункт пропуска на границе с Украиной : Сегодня.ua 04:12
- Польша не будет принимать украинцев, которые идут туда пешком : Багнет 00:01