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Кабмин предлагает СНБО применить ряд санкций к юридическим и физическим лицам РФ и стран Европы

Кабмин предлагает СНБО применить ряд санкций к юридическим и физическим лицам РФ и стран Европы (1)

УкропNews.com 2018.12.18 22:45
, , . Кабинет министров предлагает Совету нацбезопасности и обороны применить ряд санкций к юридическим и физическим лицам РФ и стран Европы, которые своей деятельностью на временно оккупированных территориях нанесли ущерб интересам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. "18 декабря правительство по представлению МинВОТ приняло решение о
САНКЦИЯ, АРМЯНСК, ТЕМРЮК, КРЫМ, ПРОЛИВ, ЛИЦО, Титановые инвестиции, Россия, Крым, Украина, США, Севастополь
2018.12.19 (1)

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