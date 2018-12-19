Кабмин предлагает СНБО применить ряд санкций к юридическим и физическим лицам РФ и стран Европы (1)

УкропNews.com 2018.12.18 22:45

, , . Кабинет министров предлагает Совету нацбезопасности и обороны применить ряд санкций к юридическим и физическим лицам РФ и стран Европы, которые своей деятельностью на временно оккупированных территориях нанесли ущерб интересам Украины. Об этом сообщает пресс-служба Министерства по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины. "18 декабря правительство по представлению МинВОТ приняло решение о