Всемирный банк дал Украине фингарантий на 750 миллионов долларов (6)

FinOboz 2018.12.18 22:33

18.12.18, 21:36 | Новости > Дайджест Всемирный банк дал Украине фингарантий на 750 миллионов долларов ЭП Совет директоров Всемирного банка во вторник принял решение о предоставлении Украине финансовой гарантии (PBG) на 750 млн долларов. Об этом сообщает пресс-служба президента Петра Порошенко. Президент поблагодарил международных партнеров за поддержку Украины. Как сообщает пресс-служба банка, соответствующее решение было принято для