Всемирный банк дал Украине фингарантий на 750 миллионов долларов (6)

2018.12.19 (6)2018.12.18 (46) →
- "Признание прогресса и успеха": Порошенко отреагировал на решение МВФ о новой программе для Украины : УНИАН 00:47
- Всемирный банк одобрил $750 млн гарантий для Украины : Финансовый клуб 00:33
- МВФ одобрил новую программу сотрудничества с Украиной: президент назвал сумму транша : Факты 00:31
- Всемирный банк предоставил Украине фингарантий на $750 млн : Center of Real Estate 00:20
- Всемирный банк решил выделить Украине гарантий на ┬750 млн : Антикор.com.ua 00:10
- Порошенко заявил о предоставлении Украине 750 млн долларов Всемирным банком : FaceNews 00:01