ЕСПЧ требует, чтобы Россия дала информацию о состоянии здоровья Гриба, - адвокат (5)

DsNews 2018.12.18 20:03

Европейский суд по правам человека обязал Россию официально проинформировать о состоянии здоровья украинского политического заключенного Павла Гриба Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская, сообщает "ДС" со ссылкой на Громадське. "ЕСПЧ сегодня отреагировал на наше ходатайство по правилу 39 Конвенции о срочных мерах по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу грибы. Суд требует от РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии