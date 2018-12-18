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Фокус: Украина

ЕСПЧ требует, чтобы Россия дала информацию о состоянии здоровья Гриба, - адвокат (5)

DsNews 2018.12.18 20:03
Европейский суд по правам человека обязал Россию официально проинформировать о состоянии здоровья украинского политического заключенного Павла Гриба Об этом сообщила адвокат Евгения Закревская, сообщает "ДС" со ссылкой на Громадське. "ЕСПЧ сегодня отреагировал на наше ходатайство по правилу 39 Конвенции о срочных мерах по обеспечению необходимой медицинской помощи Павлу грибы. Суд требует от РФ предоставить медицинские документы о текущем состоянии
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2018.12.19 (5)

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