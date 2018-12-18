ЕСПЧ требует, чтобы Россия дала информацию о состоянии здоровья Гриба, - адвокат (5)

2018.12.19 (5)2018.12.18 (27) →
- ЕСПЧ потребовал от РФ актуальные данные о состоянии здоровья Павла Гриба : Телеграф.com.ua 00:43
- ЕСПЧ требует от РФ справку о состоянии здоровья политзаключенного Гриба : Газета День 00:24
- Европейский суд требует от России сообщить о состоянии здоровья Павла Гриба : Vector News 00:16
- ЕСПЧ затребовал у РФ медицинские документы о состоянии здоровья и лечении Гриба - адвокат : Гордон 00:06
- ЕСПЧ потребовал от России предоставления информации о состоянии Гриба : УРА-Информ 23:53