В Бельгии премьер-министр подал в отставку (30)

2018.12.19 (30)2018.12.18 (9) →
- Король Бельгии приостановил отставку премьера : Укринформ 09:17
- Политический кризис в Бельгии: премьер-министр подал в отставку : From-UA.com 09:04
- В Бельгии премьер-министр подал в отставку : УРА-Информ 08:53
- Глава правительства Бельгии подал в отставку : В Час Пик 08:45
- Премьер-министр Бельгии ушел в отставку : LB.ua 08:37
- Премьер-министр Бельгии подал в отставку : Комментарии.UA 08:32
- Премьер-министр Бельгии подал прошение об отставке : УП Європейська правда 08:31
- Король Бельгии приостановил отставку премьер-министра : Vector News 08:18
- Премьер-министр Бельгии подал прошение об отставке : Vector News 08:17
- Король Бельгии не принял отставку премьер-министра страны : Позиция 07:29
- Король Бельгии приостановил отставку премьер-министра : Novosti.UA 07:22
- Король Бельгии не принял решение по отстранению премьера страны от должности : Телеграф.com.ua 06:43
- Король Бельгии приостановил отставку премьер-министра : ЛІГАБізнесІнформ 06:38
- Король Бельгии отложил решение об отставке премьера страны : ПрессОрг24 06:32
- Премьер Бельгии подал в отставку, но король ее не принял : Комсомольская Правда в Украине 06:31
- Король Бельгии отложил решение об отставке премьера страны : Українські національні новини 06:18
- Король Бельгии приостановил отставку премьер-министра : РБК-Україна 03:12
- Король Бельгии приостановил отставку премьер-министра : FaceNews 02:16
- Премьер Бельгии уходит в отставку : Телеграф.com.ua 02:13
- Премьер-министр Бельгии подал в отставку : Подробности.ua 02:10
- Премьер Бельгии подал в отставку после распада правящей коалиции, король решение отложил : Сегодня.ua 01:42
- Премьер-министр Бельгии подал в отставку : Bigmir)net Новости 01:38
- Премьер Бельгии подал в отставку : Novosti.UA 01:23
- Король бельгийцев приостановил процесс отставки премьера : Интерфакс-Україна 01:06
- Премьер-министр Бельгии подал в отставку из-за мигрантов : Зеркало недели. Украина 00:46
- Премьер-министр Бельгии подал в отставку из-за мигрантов : УкропNews.com 00:45
- Премьер Бельгии подал в отставку : РБК-Україна 00:41
- Премьер Бельгии объявил о намерении подать в отставку : Интерфакс-Україна 00:36
- Премьер-министр Бельгии подал в отставку : УкропNews.com 00:15