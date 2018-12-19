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В Бельгии премьер-министр подал в отставку (30)

УРА-Информ 2018.12.19 08:53
Премьер-министр Бельгии Шарль Мишель подал в отставку. Такое решение он принял после распада правящей коалиции. Как заявил глава правительства на заседании парламента вечером 18 декабря, он осознает, что его предложения не были убедительны и призыв не был услышан. Я принял решение представить королю мое прошение об отставке, и я сделаю это немедленно, - заявил Мишель. После своего заявления премьер покинул заседание парламента.
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2018.12.19 (30)

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