Опубликован рейтинг самых богатых знаменитостей 2018 (48)

Tochka.net 2018.12.19 12:43

Журнала Forbes опубликовал рейтинг самых богатых знаменитостей за 2018 год. Лидирует в списке Forbes 74-летний режиссер, создатель "Звездных войн" Джордж Лукас с состоянием размером 5,4 млрд долларов. Вторую и третью строчку в рейтинге Forbes самых богатых знаменитостей заняли режиссер Стивен Спилберг (3,7 млрд долларов) и телеведущая Опра Уинфри (2,8 млрд долларов). Рейтинг самых богатых знаменитостей по версии Forbes © Getty images