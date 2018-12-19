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В Киевской области патрульные остановили авто для проверки документов и обнаружили в салоне похищенного мужчину (41)

Новое Время 2018.12.19 00:10
Пострадавший сообщил, что его похитили в городе Сумы Фото: npu.gov.ua В Киевской области патрульные остановили микроавтобус для проверки документов и обнаружили в салоне похищенного мужчину, который просил о помощи, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции. Согласно сообщению, во время отработки на КПП Березань автодороги Киев- Харьков полицейские остановили микроавтобус Volkswagen с целью проверки документов.
МИКРОАВТОБУС, ПОЛИЦЕЙСКИЙ, СУМА, БЕРЕЗАНЬ, ОСМОТР, САЛОН, Киев, Харьков, Сумы
2018.12.19 (41)

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