В Киевской области патрульные остановили авто для проверки документов и обнаружили в салоне похищенного мужчину (41)

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- Под Киевом полицейские остановили автомобиль с избитым и кричащим внутри заложником : Версии.com 12:56
- Кадры задержания похитителей мужчины на Киевщине. Видео : Hronika.info 12:40
- Под Киевом полиция спасла заложника : Соцпортал 12:39
- Под Киевом полицейские спасли мужчину, похищенного в Сумах : Bigmir)net Новости 12:39
- Полиция Киевской области спасла мужчину, похищенного в Сумах : LB.ua 12:37
- Вооруженные мужчины похитили человека : Gazeta.ua 12:35
- В Киевской области полицейские освободили заложника : Единая Одесса 12:28
- Под Киевом полицейские остановили автомобиль с избитым и кричащим внутри заложником : Українські Новини 12:15
- На Киевщине полицейские случайно спасли мужчину, которого взяли в заложники и требовали деньги (4 фото) : ТСН.ua 12:14
- Кадры задержания похитителей мужчины на Киевщине. Видео : ДнепрCity.net 12:07
- Под Киевом полиция задержала бус с арсеналом оружия и похищенным человеком внутри : From-UA.com 12:04
- ВИДЕО: Под Киевом задержали бус с похищенным человеком и оружием : Маю право 11:57
- Под Киевом задержали бус с похищенным человеком и оружием : Вибори в Україні та світі 11:46
- Под Киевом остановили микроавтобус с похищенным мужчиной : Сегодня.ua 11:42
- На харьковской трассе остановили автомобиль с оружием и заложником : Инфолайн 11:42
- На Киевщине полиция остановила автомобиль для проверки документов - в нем обнаружили похищенного человека и оружие : Преступности.нет 11:20
- Автомобиль с оружием и заложником остановили на харьковской трассе : Українські національні новини 11:18
- Автомобиль с оружием и заложником остановили на харьковской трассе : ПрессОрг24 11:17
- В Киевской области задержали микроавтобус с похищенным человеком и оружием. Фото. Видео : РепортерUA 11:12
- Полиция спасла похищенного мужчину во время плановой проверки машины : Аргументы и Факты Украина 11:08
- Под Киевом полицейские освободили заложника, которого везли на расправу в черном Volkswagen : Інформатор.news 11:06
- На Киевщине полицейские спасли заложника : DsNews 11:03
- За похищенного сумчанина требовали почти 40 тыс. евро : Данкор онлайн 11:02
- Полиция остановила под Киевом автомобиль с оружием и похищенным человеком : УкропNews.com 10:45
- Под Киевом полицейские освободили заложника, которого везли на расправу в черном Volkswagen : Страна.ua 10:32
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- Полиция остановила под Киевом автомобиль с оружием и похищенным человеком (фото, видео) : УНИАН 10:17
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- Столичные полицейские остановили автомобиль с похищенным в Сумах человеком : 0542.ua Сумы 09:01
- Полиция остановила авто и обнаружила похищенного мужчину: фото : Vector News 08:17
- В Сумах неизвестные похитили мужчину (фото, видео) : Газета Ваш Шанс 07:47
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- В Киевской области полицейские остановили автомобиль с похищенным мужчиной : Антикор.com.ua 00:10
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