Несколько стран НАТО внесли дополнительные средства в трастовые фонды для Украины (30)

- Страны НАТО увеличили помощь Украине : ТВ7 Мариуполь 11:00
- Трастовые фонды НАТО получили дополнительные средства для оказания помощи Украине : Times.dn.ua 10:46
- Несколько стран НАТО внесли дополнительные средства в трастовые фонды для Украины : the Бабель 10:46
- НАТО выделит средства для Украины : Источник.info 10:45
- Трастовые фонды НАТО получили дополнительные средства для помощи Украине : Паноптикон 10:18
- Ряд стран НАТО окажут Украине дополнительное финансирование : 7ya-media.com 10:06
- Трастовые фонды НАТО получили средства для помощи Украине : УРА-Информ 09:54
- Члены НАТО выделят дополнительные средства для трастовых фондов в Украине : UATV 09:45
- Ряд стран НАТО предоставят Украине дополнительное финансирование : UA.news 09:44
- Трастовые фонды НАТО окажут Украине дополнительную помощь : DsNews 09:33
- Ряд стран НАТО выделяют дополнительные средства в трастовые фонды для Украины : Business Information Network 09:31
- Трастовые фонды НАТО получили дополнительные средства для оказания помощи Украине : ОстроВ 09:10
- НАТО даст Украине дополнительные средства на логистику, профессиональное развитие и реабилитацию военных : Еспресо TV 09:04
- Трастовые фонды НАТО получили средства для помощи Украине : Центр журналистских расследований 08:44
- Помощь НАТО Украине: в трастовые фонды поступили новые средства : Телеграф.com.ua 08:43
- Страны НАТО выделяют дополнительные средства в трастовые фонды для Украины : Информационное Сопротивление 08:42
- Трастовые фонды НАТО получили дополнительные средства для оказания помощи Украине : Гордон 08:35
- Ряд стран НАТО решили выделить допсредства для трастовых фондов Украины : From-UA.com 08:34
- Ряд стран НАТО выделяют дополнительные средства в трастовые фонды для Украины : УП Європейська правда 08:31
- Ряд стран НАТО выделяют дополнительные средства в трастовые фонды для Украины : Vector News 08:16
- Трастовые фонды НАТО получили дополнительные средства для помощи Украине : Слово і Діло 08:12
- Для помощи Украине: трастовые фонды НАТО получили дополнительные средства : Сегодня.ua 07:42
- Трастовые фонды НАТО получили дополнительные средства для помощи Украине : Українська правда 07:40
- Трастовые фонды НАТО получили дополнительные средства для помощи Украине : Vector News 07:16
- В трастовые фонды НАТО поступили дополнительные средства на помощь Украине : РБК-Україна 07:11
- Трастовые фонды НАТО получили дополнительные средства для помощи Украине : УкропNews.com 03:45
- Трастовые фонды НАТО получили дополнительные средства для помощи Украине : Зеркало недели. Украина 03:17
- Страны НАТО выделят дополнительные средства трастовым фондам помощи Украине : Телеграф.com.ua 02:13
- Трастовые фонды НАТО получили дополнительные средства для помощи Украине : Укринформ 00:32