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Фокус: Украина

Несколько стран НАТО внесли дополнительные средства в трастовые фонды для Украины (30)

the Бабель 2018.12.19 10:46
Костя Андрейковец 10:33, 19 декабря 2018 Несколько стран НАТО внесли дополнительные средства в трастовые фонды для Украины и тем самым наполнили их более чем на 100%. Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе на заседании комиссии НАТО- Украина, где обсуждали результаты годовой программы сотрудничества между альянсом и Киевом, передает Deutsche Welle.
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