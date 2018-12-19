Стали известны приоритеты новой программы МВФ с Украиной (43)

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- В МВФ обнародовали детали программы помощи stand-by для Украины : Hronika.info 11:40
- Обнародованы детали новой программы МВФ для Украины : Контракты.ua 11:37
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- МВФ одобрил новую программу финансовой помощи для Украины : Знамя индустрии 11:05
- Каковы главные приоритеты новой программы кредитования Украины от МВФ : Телеканал новин "24" 11:00
- В МВФ обнародовали детали программы помощи stand-by для Украины : Kramatorsk.info 10:52
- Программа помощи МВФ stand-by для Украины: стали известны детали : Times.dn.ua 10:46
- Новая кредитная программа для Украины: в МВФ обнародовали детали : Телеграф.com.ua 10:43
- МВФ назвал приоритеты новой программы кредитования Украины : Экономика.com.ua 10:28
- Программа помощи МВФ stand-by для Украины: стали известны детали : ОстроВ 10:10
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- В МВФ обнародовали детали программы помощи stand-by для Украины : УП: Економічна правда 09:33
- МВФ одобрил новую программу помощи Украине : FinOboz 09:33
- Детали программы помощи stand-by для Украины : Паноптикон 09:18
- В МВФ раскрыли детали и приоритеты новой программы stand-by для Украины : NewsOne 09:09
- МВФ назвал приоритеты новой программы кредитования Украины : Еспресо TV 09:04
- $3,9 млрд от МВФ: Раскрыты детали судьбоносного для Украины решения : УкрОП.org 08:55
- $3,9 миллиарда для Украины: в МВФ назвали четыре приоритета : #Буквы 08:18
- В МВФ обнародовали детали программы помощи stand-by для Украины : Vector News 07:16
- МВФ обнародовал подробности новой программы помощи для Украины : DsNews 06:33
- В МВФ назвали приоритеты новой программы кредитования Украины : РБК-Україна 06:11
- Деньги каждые полгода: МВФ раскрыл детали судьбоносного для Украины решения : Обозреватель 06:10
- В МВФ обнародовали детали программы помощи stand-by для Украины : Українська правда 04:41
- Выплаты каждые полгода: в МВФ сообщили особенности программы stand-by для Украины : ТСН.ua 04:14
- МВФ обнародовал детали новой программы Stand-by для Украины : Укринформ 01:47