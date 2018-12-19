Стали известны приоритеты новой программы МВФ с Украиной (43)

РепортерUA 2018.12.19 12:12

РепортерUA Новая программа сотрудничества МВФ с Украиной включает четыре приоритета. Об этом, как пише Корреспондент, говорится в заявлении МВФ по итогам заседания Совета директоров Фонда. В частности, программа будет сосредоточена на: По словам замглавы МВФ Дэвида Липтона, новая программа Stand-By обеспечит опору для экономической политики властей в будущем году, сохраняя недавние позитивные тенденции в экономике и продолжая путь к более устойчивому