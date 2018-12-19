МВФ улучшил прогноз роста ВВП Украины (36)

РепортерUA 2018.12.19 10:11

РепортерUA Международный валютный фонд прогнозирует рост реального ВВП Украины в течение следующих двух лет. Об этом говорится в пресс-релизе фонда. Согласно анализу экспертов, внутренний валовый продукт Украины может увеличиться с нынешних 3,447% до 4,433% в 2020 году. По итогам 2018 года эксперты несколько ухудшили прогноз роста реального ВВП Украины до 3,447% против 3,5%, прогнозируемых Фондом в октябре в обзоре