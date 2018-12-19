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Фокус: Украина

Маск открыл под Лос-Анджелесом первый скоростной тоннель Loop Transportation System (34)

Актуальная Правда 2018.12.19 12:10
Новости Объект разработан в рамках проекта Loop Transportation System компании The Boring Company, который призван решить проблему с пробками на дорогах. Протяженность тоннеля - почти 2 км, стоимость - порядка $10 млн. The Boring Company американского миллиардера и владельца частной космической компании SpaceX Илона Маска открыла под Лос-Анджелесом свой первый скоростной тоннель. Двухкилометровый подземный тоннель Loop Transportation System заработал в
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