В Нигерии из пиратского плена освободили украинского моряка (40)

Транспортный бизнес 2018.12.19 10:44

В Нигерии из пиратского плена освободили украинца, который является членом экипажа захваченного корабля Pomerania Sky. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство иностранных дел Польши. Сообщается, что 18 декабря были освобождены члены экипажа Pomerania Sky. "Все моряки находятся в безопасном месте и ждут возвращения в свои семьи", - говорится в сообщении. Напомним, в конце октября возле Нигерии пираты захватили судно Pomerania