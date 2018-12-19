В Нигерии из пиратского плена освободили украинского моряка (40)

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- Экипаж судна, в составе которого есть один украинец, освободили из плена нигерийский пиратов : UAZMI 11:15
- Экипаж судна с украинцем на борту освободили из пиратского плена : Слово і Діло 11:12
- Из плена пиратов освобожден украинский моряк : ATR.ua 11:12
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- Из плена пиратов освободили экипаж Pomerenia Sky, среди которых был украинец : ТВі 10:49
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- Украинца с судна Pomerania Ґку освободили из плена нигерийских пиратов : УкропNews.com 10:45
- Из плена в Нигерии освободили украинца : Измаил вечерний 10:45
- В Нигерии из пиратского плена освободили украинского моряка : Транспортный бизнес 10:44
- В Нигерии из пиратского плена освободили украинца : Ирта-Fax 10:44
- Из плена нигерийских пиратов освободили украинского моряка : Телеграф.com.ua 10:43
- Из плена нигерийских пиратов освободили экипаж судна, на борту которого находился украинец : Iнше ТВ 10:43
- Украинца с захваченного пиратами судна Pomerania Sky освободили : Инфолайн 10:42
- Украинца, филиппинцев и поляков вырвали из рук пиратов в Нигерии : Bigmir)net Новости 10:39
- Пираты освободили экипаж судна Pomerania Sky с украинцем на борту : ICTV Факти 10:36
- Украинца освободили из плена африканских пиратов: что известно : Інформатор.news 10:36
- В Нигерии из пиратского плена освободили украинца : ForUm 10:34
- Украинца освободили из плена африканских пиратов : FaceNews 10:31
- Из плена нигерийских пиратов освобожден украинский моряк : РИА Мелитополь 10:31
- В Нигерии из плена пиратов освободили украинца : Realist.online 10:29
- В Нигерии из плена пиратов освободили украинского моряка : Преступности.нет 10:21
- Украинца с захваченного пиратами судна Pomerania Sky освободили : Українські національні новини 10:18
- Украинца с судна Pomerania ку освободили из плена нигерийских пиратов : УНИАН 10:17
- Украинца с захваченного пиратами судна Pomerania Sky освободили : ПрессОрг24 10:17
- Из плена нигерийских пиратов освобожден украинский моряк : Vector News 10:17
- Из плена в Нигерии освободили украинца : Комсомольская Правда в Украине 10:16
- Украинского моряка освободили из плена нигерийских пиратов -> : Вести.ua 10:16
- В Нигерии из плена пиратов освободили моряков, среди которых украинец : UATV 10:15
- В Нигерии украинского моряка освободили из пиратского плена : ТСН.ua 10:14
- Из плена нигерийских пиратов освободили экипаж судна Pomerania Sky, на борту которого находился украинец : Новое Время 10:11
- Из плена нигерийских пиратов освобожден украинский моряк : ЛІГАБізнесІнформ 10:08
- В Нигерии освободили из плена пиратов экипаж Pomerania Sky, среди которых один украинец : 7ya-media.com 10:06
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- В Нигерии из пиратского плена освободили украинца : РБК-Україна 09:41
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- Из плена пиратов освободили экипаж судна Pomerania Sky, среди которых есть украинец : Укринформ 09:17