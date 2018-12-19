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Фокус: Украина

В Тернополе во время пожара погиб народный артист Украины (48)

РИА Мелитополь 2018.12.19 12:31
В собственном доме в Тернополе, во вторник, 18 декабря, на 97 году жизни погиб народный артист Украины, актер Тернопольского драмтеатра Петр Трофимович Ласточка, сообщает 20 хвилин. Отмечается, что смерть наступила в результате пожара, который вызвало короткое замыкание электропровода. В пресс-центре ГСЧС области сообщили, что 18 декабря в 11:07 в оперативно- диспетчерскую службу Управления поступило сообщение о пожаре на улице
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