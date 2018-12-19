В Тернополе во время пожара погиб народный артист Украины (48)

- Украинский актер и драматург сгорел в собственной квартире : Публичные люди 14:20
- Народный артист Украины Петр Ластивка трагически погиб в собственной квартире : Без Табу 14:16
- В пожаре погиб народный артист Украины : UA.news 14:14
- Во время пожара погиб народный артист Украины : Styler РБК-Украина 14:11
- Народный артист Украины Петр Ластивка погиб при пожаре в Тернополе. ФОТО : УкропNews.com 13:46
- Народный артист Украины погиб при пожаре : Контракты.ua 13:37
- Погиб народный артист Украины : Бизнес.медиа 13:18
- Народный артист Украины Петр Ластивка погиб при пожаре в Тернополе. ФОТО : UAZMI 13:15
- Был легендой театра. В Тернополе на пожаре умер народный артист : АСН.in.ua 13:12
- В Тернополе во время пожара погиб народный артист Украины : Знамя индустрии 13:05
- Замкнуло электропроводку. В Тернополе во время пожара в собственном доме погиб народный артист : Українські реалії 12:54
- В Тернополе на пожаре погиб народный артист Украины : УкрОП.org 12:53
- Народный артист Украины погиб в пожаре в Тернополе : ТСН.ua 12:44
- В Тернополе при пожаре погиб народный артист Украины : Телеграф.com.ua 12:43
- На пожаре в собственной квартире погиб народный артист, легенда тернопольского театра : Фраза.ua 12:35
- В результате пожара в Тернополе погиб народный артист Украины : FinOboz 12:33
- В Тернополе во время пожара погиб народный артист Украины : РИА Мелитополь 12:31
- В результате пожара в Тернополе погиб народный артист Украины : ReplyUA.net 12:30
- В Тернополе на пожаре погиб народный артист Украины : Realist.online 12:29
- На пожаре в Тернополе погиб народный артист : Досье 12:26
- Народный артист Украины погиб при пожаре : Ivona 12:16
- Народный артист Украины погиб при пожаре в собственной квартире : Апостроф. Лайм 12:10
- Народный артист Украины погиб при пожаре : Bigmir)net Новости 12:09
- В Тернополе народный артист Украины заживо сгорел в своей квартире : Аргументы и Факты Украина 12:08
- В страшном пожаре погиб народный артист Украины: подробности трагедии : Hyser 12:06
- Трагически ушел из жизни народный артист Украины : From-UA.com 12:04
- Замкнуло электропроводку. В Тернополе во время пожара в собственном доме погиб народный артист : Страна.ua 12:02
- В Тернополе при пожаре погиб народный артист Украины -> : Вести.ua 11:45
- Народный артист Украины Петр Ластивка погиб в пожаре: причина смерти : Tochka.net 11:43
- Народный артист Украины сгорел в собственной квартире : Подробности.ua 11:40
- В Тернополе в пожаре погиб народный артист Украины : MIGnews.com.ua 11:38
- Народный артист Украины сгорел в собственной квартире в Тернополе : ICTV Факти 11:36
- Народный артист Украины Петр Ластивка погиб при пожаре в собственной квартире : DsNews 11:33
- В Тернополе во время пожара в квартире погиб 96-летний народный артист Украины : Преступности.нет 11:20
- Трагически ушел из жизни народный артист Украины: "заживо сгорел" : Politeka 11:10
- В Тернополе в собственной квартире сгорел 96-летний народный артист Украины : Антикор.com.ua 11:10
- В Тернополе 96-летний народный артист Украины заживо сгорел в своей квартире : NewsOne 11:09
- Народный артист Украины Петр Ластивка погиб на пожаре в Тернополе : Комсомольская Правда в Украине 11:01
- Народный артист Украины заживо сгорел в собственной квартире : ТВі 10:49
- В Тернополе при пожаре погиб народный артист Украины : EtCetera.media 10:30
- В Тернополе при пожаре погиб народный артист Украины : EtCetera.media 10:30
- Народный артист Украины трагически погиб во время пожара в своей квартире : 7 днів Ужгородськi 10:06
- В Тернополе в собственной квартире сгорел 96-летний народный артист Украины : УкропNews.com 09:45