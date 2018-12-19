В Украине заработает перенос номера при смене оператора (43)

Sharij.net 2018.12.19 13:36

1 мая 2019 года будет запущена услуга, которая позволит переносить абонентский номер от одного мобильного оператора к другому. Соответствующая информация опубликована на сайтах Киевстар, lifecell и Vodafone. Начиная с мая 2019 года, номер телефона вместе с кодом будет полностью принадлежать абоненту, и он сможет без изменения номера перейти на обслуживание у другого оператора. "Услуга MNP позволит сохранить деловые и личные контакты, ведь люди,