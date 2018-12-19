Украина подает в ЕСПЧ доказательства причастности РФ к боевым действиям в Донбассе (40)

Зеркало недели. Украина 2018.12.19 13:17

С 2015 года Россия структурировала свой контроль над оккупационными войсками на востоке Украины. Украина собрала достаточно информации о "кукловодах" боевиков в Донбассе, передает ее в ЕСПЧ ╘ strasbourgobservers.com Министерство юстиции Украины передало в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) подробную информацию об участии кадровых российских военных в боевых действиях на востоке Украины, сообщил в интервью "Европейской правде"