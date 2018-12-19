Новости Украины
Рубрики

Фокус: Украина

Насиров собирается отсудить миллион гривень у свидетельствовавшего в его деле врача (48)

УНИАН 2018.12.19 13:17
Врач давал показания в суде по делу Насирова. Находясь под присягой и отвечая на вопрос судьи, он озвучил факты о состоянии здоровья Насирова. Насиров на суде / фото УНИАН Шевченковский районный суд Киева сегодня рассмотрит дело против врача, который свидетельствовал в уголовном производстве восстановленного судом в должности председателя Государственной фискальной службы Романа Насирова, который требует от врача 1 млн гривен возмещений.
ВРАЧ, СУПРУН, КАРДИОЛОГИЯ, СТРАЖЕСКО, СОКОЛОВ, КАРДИОЛОГ, Насиров, Соколов, Онищенко, Киев, Украина

© Информационный центр "ЭЛВИСТИ", 2018
© InfoStream, 2018