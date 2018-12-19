НБУ подал иск против Коломойского на 6,63 миллиарда гривен (70)

Gazeta.ua 2018.12.19 14:05

В начале июня НБУ подал в украинские суды 147 исков против Коломойского и связанных с ним 32 компаний. Фото: досьє Нацбанк 18 декабря подал иск на 6,64 млрд грн против Игоря Коломойского по месту его жительства в первую инстанцию суда республики и кантона Женева. Иск касается взыскания за 5 кредитным договорам, предоставленным 2016-го под личное поручительство Игоря Коломойского.